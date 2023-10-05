ВСУ потеряли более 90 тыс человек с 4 июня – Путин

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 90 тысяч человек с 4 июня – момента так называемого контрнаступления. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском форуме.

Потери он назвал "санитарными" и "безвозвратными". Также, по его словам, украинская сторона потеряла 557 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

Помимо этого, президент выразил уверенность, что Россия добьется поставленных задач спецоперации, у нее есть понимание, как правильно реализовать поставленные цели. К их достижению страна идет "спокойно".

"У нас есть свое понимание – что и как двигается, мы понимаем где и что нам нужно сделать, где и что нужно добавить", – подчеркнул Путин.

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия в рамках спецоперации на Украине защищает свои традиции, культуру и своих людей. Действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей, отметил он.

До этого Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а, наоборот, пытается их закончить. Лидер РФ напомнил, что не Москва организовала антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году.

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