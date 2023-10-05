Россия не начала, а заканчивает войну на Украине – Путин

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Российская сторона не начинала боевые действия на Украине, а, напротив, пытается их закончить. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая на форуме "Валдай".

"Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", – отметил президент РФ

По его словам, Россия не организовывала госпереворот в Киеве в 2014 году, который, как подчеркнул глава государства, является "кровавым и антиконституционным".

Кроме того, президент РФ заявил, что военные действия в Донбассе осуществляются уже десятый год, однако никто на Западе не плакал по погибшим от рук Киева детям.

"На протяжении девяти лет Донбасс бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе", – сообщил глава государства.

При этом Владимир Путин добавил, что Россия постоянно должна реагировать на нарастающее геополитическое давление.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные государства, включаясь в боевые действия на Украине, подводят мир к третьей мировой войне. Он высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus, чтобы ВСУ могли наносить удары по территории России для ослабления снабжения российской армии.

Лавров заявил, что Запад ведет войну против России