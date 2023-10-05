Россия в рамках СВО защищает свои традиции, культуру и людей – Путин

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Россия в рамках спецоперации на Украине защищает свои традиции, культуру и своих людей. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском форуме.

"Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто находится с той стороны линии фронта, но мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей", – сказал президент.

Он дополнительно подчеркнул, что действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей.

Глава государства также высказался относительно перспектив дальнейшей поддержки Украины со стороны стран Запада, выразив надежду на то, что последние в этом вопросе проявят "хотя б какие-то ростки здравого смысла".

По его словам, Запад, в частности США, справится с нагрузкой от поддержки Украине. При необходимости Вашингтон напечатает деньги, как сделал это в период пандемии коронавируса и после нее.

"Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит", – подытожил президент.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а, наоборот, пытается их закончить. Он напомнил, что не Москва организовала антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году.

