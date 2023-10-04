Путин заявил, что мир избавляется от финансовой диктатуры

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Мир постепенно избавляется от финансово-экономической диктатуры отдельных стран, формирование многополярного мироустройства в таких условиях неизбежно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на сессии "Разговор на равных" в рамках финала Международной олимпиады по финансовой безопасности.

По словам российского президента, мало кому нравится навязанная модель отношений, при которой отдельные страны пытаются загнать в долги, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития.

"Процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим", – подытожил свою мысль глава государства.

Ранее Путин раскритиковал нынешнюю мировую финансовую систему. По его мнению, она невыгодна никому, кроме так называемого золотого миллиарда, ради обслуживания интересов которого и выстроена.



Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства