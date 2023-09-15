Путин заявил, что США не умеют "танцевать танго" и решают все с позиции силы

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Соединенные Штаты не должны учить другие страны политике, поскольку сами "не умеют танцевать танго" и все вопросы решают силой. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Так российский лидер прокомментировал интервью госсекретаря США Энтони Блинкен телеканалу ABC, в котором тот высказался относительно перспектив переговоров Москвы и Киева. Он отметил, что не видит соответствующего интереса со стороны России, и добавил, что "для танго нужны двое".

"Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. <...> Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо принуждения ею", – сказал президент РФ.

По его словам, даже союзникам США не нравится, что Вашингтон держит их "как статистов". Большинство стран мира заинтересовано в создании полицентричного мироустройства, заметил Путин.

Говоря непосредственно об Украине, глава государства посоветовал Киеву не идти на поводу у Штатов. В противном случае та может лишиться собственной идентичности, уверен президент.

"Для Украины важно гопак (украинский национальный танец. – Прим. ред.) не забыть. <...> А плясать, кстати, так или иначе всем придется "барыню", ну или в лучшем случае – "казачка", – подытожил он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания устроили конфликт на Украине в том числе для того, чтобы ослабить Европу. Дело в том, объяснил он, что Вашингтону не нравятся попытки европейских стран обзавестись стратегической автономией.

