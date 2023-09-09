G20 признала различие взглядов и оценок ситуации на Украине

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Представители Большой двадцатки (G20) признали различие взглядов и оценок среди членов сообщества относительно ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

Сообщается, что участники встречи приняли во внимание все последствия боевых действий на Украине.

"Мы обратили внимание на дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран. Были разные точки зрения и оценки", – говорится в тексте документа.

Также в тексте декларации сказано, что страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН. В тексте документа акцентируется внимание на том, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

"В соответствии с уставом ООН все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью территориального приобретения вопреки территориальной целостности, суверенитету или политической независимости любого государства", – отметили политики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации по теме интерпретации итогового заявления саммита стран Большой двадцатки.