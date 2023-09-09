Эрдоган просит G20 выполнить требования РФ для возвращения к зерновой сделке – СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран Большой двадцатки выполнить некоторые требования России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Эрдоган призывает лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что сделка по зерну позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернется к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной. Вскоре после этого ООН выступила с заявлением о том, что готова выполнить условия России для возобновления сделки. Так, ООН предложила выйти на соглашение на основе страхования российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и возврата замороженных в Евросоюзе российских активов.

Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что условия российской стороны в сделке не выполнялись. Российский лидер указывал, что главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам – так и не была реализована.