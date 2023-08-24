Лавров сообщил о планах встретиться с генсеком ООН и обсудить с ним тему зерна

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Глава МИД РФ Сергей Лавров намерен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить с ним тему возобновления действия черноморской инициативы.

Министр уточнил, что их разговор должен состояться в четверг, 24 августа. По его словам, российская сторона готова вернуться к зерновой сделке, если Запад выполнит свою часть договоренностей. Лавров напомнил, что именно такой позиции придерживается Владимир Путин.

"Как только все, что нам обещано, будет выполнено, одновременно, в тот же день, в тот же час, мы готовы возобновлять украинскую часть пакета. Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны", – передает ТАСС слова Лаврова.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Российский лидер, в частности, обратил внимание, что сделка потеряла гуманитарную суть.

При этом посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что РФ и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативу черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки