В консультациях по возобновлению зерновой сделки достигнут прогресс – СМИ

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В консультациях по возобновлению зерновой сделки достигнут значительный прогресс, сообщает турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции.

По его словам, альтернативный маршрут зернового коридора без России нерационален.

Ранее СМИ писали, что Россия, Турция и Катар разрабатывают новое соглашение, которое могло бы стать альтернативой зерновой сделке. Согласно инициативе, продовольствие будет направляться в бедные страны, преимущественно в африканские. Организатором поставок выступит Турция, а Катар станет спонсором.

В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настаивает на возобновлении прежнего соглашения. Зерно, по его мнению, должно поставляться и с Украины.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Российский лидер, в частности, обратил внимание, что сделка потеряла гуманитарную суть.

Позже Путин заявил о планах РФ бесплатно поставить зерно четырем африканским странам. Продовольствие в объеме 25–50 тысяч тонн будет направлено Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее.



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