Путин заявил о планах России бесплатно поставить зерно четырем странам Африки

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В ближайшие четыре месяца Россия готова бесплатно осуществить поставки зерна в некоторые страны Африки. Об этом заявил Владимир Путин.

"Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна", – заявил российский лидер.

Между тем, добавил Путин, за год действия черноморской зерновой инициативы с Украины было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, однако более 70% из них отправили в страны с высокими доходами, прежде всего в Евросоюз. При этом на долю Эфиопии, Судана, Сомали и других африканских стран пришлось менее 3% от общего объема экспорта, или менее одного миллиона тонн.

"За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70%, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз", – сказал президент на пленарном заседании саммита "Россия – Африка".

Однако, как подчеркнул глава государства, изначально суть инициативы заключалась в обеспечении продовольственной безопасности, снижении угроз голода и помощи беднейшим странам мира.

Россия, в свою очередь, в 2022 году поставила в страны Африки 11,5 миллиона тонн зерновых культур, а в первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 миллионов тонн, заявил Путин. Он обратил внимание, что это было сделано, несмотря на западные санкции и разные ограничительные меры в отношении России.

В ходе саммита президент страны в очередной раз обратил внимание на невыполнение условий РФ в ходе зерновой сделки. По его словам, Россия приняла решение об участии в инициативе в надежде на снятие нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки отечественного зерна и удобрений.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля в связи с истечением срока, российская сторона отказалась продлевать соглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вернуться к зерновой сделке невозможно, пока не будут выполнены условия, касающиеся России.

Путин ранее назвал условием для возвращения России в сделку исключение препятствий для российских банков и подключение их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий Киева.



Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год