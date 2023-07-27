Генсек ООН подтвердил приверженность меморандуму о вывозе российского зерна – МИД РФ

Фото: 123RF/fotokostic

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил на встрече в Риме приверженность выполнению меморандума об облегчении экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Для нас важно, что генеральный секретарь подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума Россия – ООН и заявил, что продолжит соответствующие усилия. Мы эти усилия ООН ценим, но одновременно повторяем, что нужны результаты. Конкретными результатами для нашего сельхозэкспорта мы и будем руководствоваться, пока этого нет", – приводит ТАСС слова Вершинина.

По словам замглавы МИД РФ, ситуация вокруг черноморской инициативы стала центральной темой его разговора с Гутерришем.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля в связи с истечением срока, российская сторона отказалась продлевать соглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вернуться к зерновой сделке невозможно, пока не будут выполнены условия, касающиеся России.

Президент Владимир Путин назвал условием для возвращения России в сделку исключение препятствий для российских банков и подключение их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий Киева.

Патрульный корабль РФ готовится к перехвату торговых судов в Черном море – СМИ