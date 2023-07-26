НАТО усилит разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки

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Североатлантический альянс усилит разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщается в документе по итогам Совета НАТО – Украина.

"НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов", – передает РИА Новости.

В Альянсе напомнили, что в регионе Черного моря присутствие НАТО увеличили в 2022 году. Например, были размещены две новые многонациональные боевые группы в Болгарии и Румынии.

По данным НАТО, своими действиями Российская Федерация якобы создает риски стабильности Черноморского региона, имеющего стратегическое значение для Альянса.

Накануне помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что зерновая сделка была не закрыта, а приостановлена, Россия готова вернуться к участию в ней, если Запад выполнит задачи, поставленные российской стороной. Он напомнил, что по поводу сделки было сделано множество заявлений как представителями Кремля, так и самим Владимиром Путиным.

Новости часа: НАТО усиливает разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки