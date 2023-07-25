В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков

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Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно, поскольку не выполнены ее условия, касающиеся России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению черноморской инициативы.

Представитель Кремля подтвердил, что в письме Гутерриша Владимиру Путину излагался план действий и обещание, что когда-нибудь можно будет выполнить российскую часть договоренностей.

"К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется", – сказал он, подчеркнув, что де-факто сделка так и не была исполнена.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Владимир Путин, комментируя прекращение действия инициативы, сообщил, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.



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