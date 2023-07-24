В Белом доме заявили, что США выступают за восстановление зерновой сделки

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США выступают за восстановление зерновой сделки, несмотря на готовность России заместить поставки украинского продовольствия на мировом рынке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я очень ясно говорила <...>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <...> Мы хотим видеть это", – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что Вашингтон продолжит призывы к Москве о восстановлении черноморской зерновой инициативы.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя прекращение действия инициативы, заявил, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос