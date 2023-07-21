Блинкен заявил об отсутствии идей по замещению зерновой сделки со стороны США

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США и союзники рассматривают альтернативы черноморской зерновой инициативе, но пока не видят возможности ее полного замещения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы работаем с нашими союзниками. Мы работаем с нашими партнерами, которые работают с Украиной над поиском иных вариантов. Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объемы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты", – цитирует его РИА Новости.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Также в МИД РФ сообщили, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

Владимир Путин, комментируя прекращение действия инициативы, заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для банков РФ и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.



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