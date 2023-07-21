РФ намерена исключить последствия прекращения зерновой сделки для стран Африки – МИД

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Россия намерена сделать все возможное, чтобы страны Африки не ощутили на себе последствия прекращения черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей, но я хочу сказать, что эти озабоченности вполне не только понятны, но и будут полностью учтены", – цитирует его РИА Новости.

По словам Вершинина, Россия на фоне прекращения действия сделки продолжает вести контакты с Африкой.

Помимо этого, как пояснил замглавы российского внешнеполитического ведомства, по морю и по земле в рамках зерновой сделки с Украины вывезли около 30 миллионов тонн продовольствия. Он также отметил, что морские перевозки обходятся дешевле, однако возможности перевозить зерно по земле также присутствуют.

Вершинин заключил, что возобновление зерновой сделки с участием России возможно только после выполнения ее пяти законных требований.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления черноморской инициативы.

Позже МИД РФ объяснил отказ Москвы продлевать сделку тем, что за весь период существования соглашений на долю беднейших государств пришлось меньше 3% грузов. Помимо этого, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Владимир Путин, комментируя прекращение действия инициативы, заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для банков РФ и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос