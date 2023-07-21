Турция выступает за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате

Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

Турция выступает за продолжение выполнения условий зерновой сделки в четырехстороннем формате, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, в связи с этим Турция продолжает предпринимать шаги в этом направлении.

Накануне сообщалось, что Анкара продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки. При этом российская делегация покинула Стамбульский координационный центр по зерновой сделке. Москва вывела весь свой персонал.

17 июля стало известно, что Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ указали, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос