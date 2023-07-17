МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки с 18 июля

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Соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что 22 июля 2022 года в Стамбуле были подписаны два документа – черноморская инициатива по вывозу продовольствия Украины и российского аммиака и меморандум Россия – ООН по нормализации экспорта РФ сельхозпродукции и удобрений. МИД пришел к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

"Однако вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Факты и цифры, что называется, говорят сами за себя", – говорится в сообщении.

В период действия инициативы было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых свыше 70% отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе государства Евросоюза. По данным МИД, на долю беднейших стран пришлось менее 3%.

Владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 миллионов гектаров) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, уточнили в министерстве. Они выкупили эти земли после снятия Киевом по требованию МВФ двадцатилетнего моратория на их продажу.

В течение года действий соглашений украинская сторона под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства осуществляла провокации и атаки против гражданских и военных объектов России, указали в МИД. Подконтрольные Украине порты и открытый РФ безопасный коридор для вывоза зерна использовали для террористических нападений.

Комментируя меморандум Россия – ООН, ведомство уточнило, что из пяти системных задач соглашений не выполнено ни одной. Так, Россельхозбанк не переподключили к системе SWIFT. Кроме того, ввоз в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений подпал под санкции как товары двойного назначения.

Ситуацию в том числе осложнила история с аммиакопроводом Тольятти – Одесса, уточнили в министерстве. Обеими стамбульскими договоренностями предусматривается его восстановление. Однако, подчеркнули в МИД, под его перезапуск стороны пытались выторговать дополнительные выгоды по расширению черноморской инициативы и ее продлению. Не добившись этого, Киев взорвал аммиакопровод 5 июня, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

На этом фоне, продолжили в МИД, в реализации соглашений продолжение "не оправдавшей своего гуманитарного предназначения черноморской инициативы теряет смысл". Российская сторона не будет продлевать документ, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля", – заявили в министерстве.

Москва уже уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее также сообщил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. По его словам, касающаяся Москвы часть договоренностей была не выполнена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя выход российской стороны из сделки, заявил, что черноморская инициатива вошла в историю, так как препятствовала продовольственному кризису. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара до последнего момента предпринимала усилия по продлению соглашений.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля