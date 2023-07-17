Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту по зерновой сделке – Грызлов

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Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту с позицией Москвы по зерновой сделке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в Минске Бориса Грызлова.

Отмечается, что в обращении РФ возражает против продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Поэтому ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Посольство РФ в Минске, в свою очередь, отметило, что из-за Запада зерновая сделка утратила свою гуманитарную функцию и превратилась в коммерческий проект, передает РИА Новости.

При этом экономист Дмитрий Потапенко в разговоре с "Радио 1" напомнил, что приостановка сделки является предметом торга.

"У меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшую неделю сделка будет продлена, просто будет на каких-то новых условиях", – подчеркнул эксперт.

В понедельник, 17 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Причиной этого стало невыполнение российских договоренностей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ официально сообщила Турции, Украине и Секретариату ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление дипведомства с объяснением позиции Москвы, добавила она.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля