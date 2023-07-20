12:50Политика
Анкара продолжает контакты по возобновлению зерновой сделки
Фото: depositphotos/flogeljiri
Анкара продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки, сообщает агентство IHA со ссылкой на источники в Минобороны Турции.
"Надеемся на продолжение черноморской инициативы и уверены, что кризис удастся преодолеть через диалог и добрую волю", – говорится в сообщении.
Телеканал CNN Türk, в свою очередь, сообщил, что российская делегация покинула Стамбульский координационный центр по зерновой сделке. Москва вывела весь свой персонал.
17 июля стало известно, что Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ указали, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.
Вместе с тем Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.
Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос
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