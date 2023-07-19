В США сообщили о неготовности поддержать движение судов в порты Украины после заявления РФ

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США не готовы заявить о мерах поддержки движения судов в порты Украины после заявления Минобороны РФ о том, что такие суда будут признаны перевозчиками военных грузов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мне нечего сообщить о том, что касается морской части", – приводит ее ответ РИА Новости на вопрос, рассматривают ли американские власти меры помощи в движении судов в украинские порты.

При этом, говоря о прекращении действия зерновой сделки, пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине в экспорте продовольствия на международные рынки.

Срок действия зерновой сделки истек 17 июля. Владимир Путин, ранее комментируя приостановку действия инициативы, заявил, что Россия может вернуться к участию в сделке при выполнении ряда условий со стороны Запада. Одним из них президент назвал снятие всех препятствий для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений и подключение их к системе SWIFT.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря по направлению в порты Украины, с 20 июля будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. Государства, чьи флаги будут установлены на таких судах, будут признаваться Россией вовлеченными в конфликт на Украине на стороне Киева.



Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос