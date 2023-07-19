Эксперты перечислили страны, по которым ударит остановка зерновой сделки

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Остановка зерновой сделки ударит по продовольственной безопасности нескольких стран, в которых стоимость продуктов и до этого росла рекордными темпами. При этом наиболее уязвимыми из них станут Зимбабве и Руанда. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование экспертов Росконгресса и Института изучения мировых рынков.

Как говорится в докладе, невыполнение условий зерновой сделки сделает невозможным поставки из Украины, в связи с чем цены будут вновь расти высокими темпами.

Так, для многих правительств борьба с увеличением стоимости жизни уже является главной целью, считают эксперты. Если в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост цен был относительно невысоким (менее 6% в 2022 году), то страны Европы и Центральной Азии оказались в шоке от подорожания продуктов в среднем на 18%.

Кроме того, высокие темпы увеличения цен наблюдались в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и в государствах южнее Сахары.

Лидером в этом плане в прошлом году оказалась Зимбабве, в которой продуктовая инфляция составила 285%. Помимо этого, критичные показатели были зафиксированы в Ливане – 142,9%, Аргентине – 95%, Турции – 76,8%, Гане – 59,7% и других странах.

При этом с точки зрения реальной продуктовой инфляции, рассчитывающейся как номинальная продуктовая инфляция за вычетом номинальной общей инфляции, наиболее пострадавшими от роста цен на продовольствие являются Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%). У других стран подобный показатель находится в пределах 10–20% либо ниже.

По прогнозу авторов исследования, во второй половине текущего года давление на цены возобновится из-за климатических, геополитических и экономических факторов, которые могут вновь разогнать продуктовую инфляцию до максимальных значений.

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В МИД РФ указали, что за все время действия сделки на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

В частности, Россельхозбанк не переподключили к системе SWIFT, а ввоз в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений подпал под санкции как товары двойного назначения, подчеркнули в министерстве.

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