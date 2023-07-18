Лавров обсудил с главой МИД Турции варианты поставок после прекращения зерновой сделки

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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили в рамках телефонных переговоров варианты поставок зерна после прекращения участия РФ в черноморской инициативе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Представители двух стран обменялись мнениями по данному вопросу. Лавров обратил внимание, что российская сторона вынуждена была выйти из зерновой сделки, поскольку договоренности в отношении Москвы не выполнялись.

"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гумкоридора и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле", – говорится в сообщении ведомства.

Лавров и Фидан рассмотрели альтернативные варианты поставок зерна нуждающимся странам, которые не зависят от действий украинской стороны и влияния Запада.

Действие черноморской инициативы было рассчитано до 17 июля. В Кремле сообщили о выходе российской стороны из зерновой сделки. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, взятые обязательства в отношении Москвы так и не были выполнены.

В МИД РФ подчеркнули, что действие соглашения прекращается с 18 июля.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Европейский союз способствовал разрыву договоренностей в рамках черноморской инициативы.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.



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