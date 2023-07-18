Дипломат Логвинов обвинил ЕС в создании предпосылок для разрыва зерновой сделки

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Европейский союз способствовал разрыву договоренностей в рамках черноморской инициативы, считает исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

По его словам, решение российской стороны выйти из зерновой сделки не было неожиданностью для Евросоюза, поскольку он прикладывал все усилия, чтобы создать предпосылки для разрыва ранее заключенных договоренностей.

"В Брюсселе публично заявляли о том, что никаких исключений для Россельхозбанка в плане подключения к системе SWIFT не будет. Здесь сделали вид, что не заметили подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса. Наши суда с безвозмездной помощью странам Африки были заблокированы "цивилизованными европейцами", – цитирует ТАСС Логвинова.

Действие черноморской инициативы было рассчитано до 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что взятые в рамках сделки обязательства в отношении Москвы так и не были выполнены. В МИД РФ подчеркнули, что действие соглашения прекращается с 18 июля.

В свою очередь, в Евросоюзе призвали Россию пересмотреть свое решение. Как следует из заявления ЕС, в рамках зерновой сделки вывезли около 33 миллионов тонн продовольствия в 45 стран мира.

Однако посол РФ в США Анатолий Антонов назвал решение РФ не продлевать зерновую сделку абсолютно адекватным, учитывая сложившиеся реалии. По его словам, Москва будет готова рассмотреть вопрос о возобновлении механизма, когда на деле убедится в работоспособности и эффективности стамбульских договоренностей.



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