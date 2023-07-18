Посол Антонов назвал решение РФ не продлевать зерновую сделку абсолютно адекватным

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Решение России не продлевать свое участие в зерновой сделке является абсолютно адекватным, учитывая сложившиеся реалии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова посла РФ в США Анатолия Антонова.

Он добавил, что Москва будет готова рассмотреть вопрос о возобновлении механизма сделки тогда, когда на деле убедится в работоспособности и эффективности пакетных стамбульских договоренностей.

По словам российского дипломата, Соединенные Штаты превратили зерновую сделку в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Так, в течение года агропродукция направлялась не нуждающимся странам, а "преимущественно сытым государствам".

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Также в МИД РФ сообщили, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное