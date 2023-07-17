США не планируют смягчать санкции против РФ для возобновления зерновой сделки – Белый дом

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Белый дом не рассматривает вариант смягчения антироссийских санкций для того, чтобы способствовать возвращению РФ в зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби.

По его словам, санкции США не направлены против сельского хозяйства России, включая удобрения, в связи с чем у американской администрации нет причин рассматривать какие-либо изменения в данном вопросе.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Также в МИД РФ сообщили, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.

Россия заявила о выходе из черноморской инициативы