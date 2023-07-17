Запад и Украина рассмотрят варианты экспорта продовольствия на мировые рынки – Блинкен

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Запад и Киев оценят варианты экспорта продовольствия с Украины при прекращении зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского госсекретаря Энтони Блинкена.

"В отсутствие этого соглашения мы посмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти способы доставлять украинское продовольствие на мировой рынок, включая перемещение товаров железнодорожным и автомобильным транспортом, как мы уже видели на Украине", – сказал он.

По словам Блинкена, реализовать такие варианты окажется сложно из-за российской позиции. Также он отметил, что зерновую сделку следует восстановить как можно скорее. Госсекретарь США добавил, что результатом решения России стал рост цен.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Также в МИД РФ сообщили, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление из-за решения России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное