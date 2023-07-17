В ООН заявили, что сотрудники СКЦ проводят в Стамбуле последнюю инспекцию

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Сотрудники Совместного координационного центра (СКЦ) проводят в Стамбуле инспекцию последнего судна. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Сейчас проходит инспекция последнего судна. Это последнее судно", – цитирует его ТАСС.

По словам Дюжаррика, представители СКЦ открыты к обсуждениям. Он также заявил, что две встречи уже состоялись.

На вопрос о возможной отправке судов без согласия России Дюжаррик рекомендовал обратиться к задействованным странам, отметив, что генсек ООН и сама организация не контролируют Черное море.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ее окончание, заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море. Он также добавил, что в письме Владимиру Путину сообщил о договоренности подключить "дочку" Россельхозбанка к системе SWIFT.



Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное