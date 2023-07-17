ИМО получила письмо от РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море – СМИ

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Международная морская организация (ИМО) ООН получила от российских властей письмо об отзыве гарантий безопасности судоходства после завершения действия зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

В заявлении организации указывается, что ранее введенные РФ гарантии безопасности навигации будут отменены. Помимо этого, российская сторона заявила о намерении принять меры по нейтрализации угроз со стороны Киева в указанном районе.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ее окончание, заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.



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