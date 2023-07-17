Российские экспортеры зерна заявили, что продолжат снабжать продукцией своих клиентов

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Российские экспортеры, занимающиеся поставками зерна, намерены продолжить снабжать своих клиентов зерном по конкурентным рыночным ценам, зерновая сделка на это не повлияет. Об этом сообщил Союз экспортеров зерна в своем официальном телеграм-канале.

"Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки. Все контрактные обязательства российских экспортеров зерна будут выполнены", – указано в сообщении союза.

Подчеркивается, что представители отрасли подтвердили свою приверженность борьбе с мировым голодом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Причиной этого стало невыполнение задач, которые ставила Россия перед другими участниками.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ официально сообщила Турции, Украине и секретариату ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление дипведомства с объяснением позиции Москвы, добавила она.

Позже посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту с позицией Москвы по зерновой сделке. По словам посла РФ в Минске Бориса Грызлова, в обращении Россия возражает против продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины, она требует завершить ее 18 июля.

В посольстве добавили, что из-за Запада зерновая сделка утратила свою гуманитарную функцию и превратилась в коммерческий проект.



Россия заявила о выходе из черноморской инициативы