Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю

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Черноморская зерновая инициатива вошла в историю, поскольку препятствовала продовольственному кризису, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам турецкого лидера, Анкара до последнего момента предпринимала усилия по продлению сделки.

Эрдоган также заявил, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным после возвращения из турне по странам Персидского залива. При этом глава Турции не исключил возобновление зерновой сделки до конца августа после разговора с российским лидером.

"Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (черноморская инициатива. – Прим. ред.) продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне", – резюмировал Эрдоган.

Ранее Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении черноморской инициативы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в скором времени министерство опубликует заявление с позицией Москвы.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Как добавил пресс-секретарь президента РФ, касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что РФ согласится на продление в тот момент, когда будут выполнены условия Москвы. 15 июля в Координационном центре ООН признали, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой инициативы за весь период ее действия.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля