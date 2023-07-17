Зеленский заявил, что обсудил с генсеком ООН возобновление поставок по Черному морю

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем возобновление поставок продовольствия через Черное море. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутеррешем работать вместе с ответственными государствами, чтобы возобновить продовольственную безопасность", – подчеркнул Зеленский.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Также в МИД РФ сообщили, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление из-за решения России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное