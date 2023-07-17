Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

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Если Запад хочет сохранить черноморскую зерновую инициативу, то он мог бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти – Одесса" для выполнения условий РФ. Об этом в эфире Соловьев Live заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, страны Запада способны выделить средства на его восстановление из тех сумм, которые они предоставляют на поставки Киеву оружия.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Также в МИД РФ сообщили, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление из-за решения России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное