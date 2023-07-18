Песков прокомментировал идею Украины о продлении зерновой сделки без участия РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление зерновой сделки с Турцией и ООН, но без участия РФ, несет в себе военные риски. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Здесь вопрос, который нуждается в комментариях со стороны военных. Речь идет о зоне приближенных военных действий. Без гарантий безопасности есть риски. Здесь мы не можем сказать насколько, и какие страны готовы на себя эти риски брать", – отметил он.

Представитель Кремля выразил мнение, что зерновая сделка может быть использована киевскими властями для их боевых целей.

Ранее источники сообщали, что власти Турции получили от украинской стороны предложение возобновить зерновую сделку без участия России. В данный момент Анкара координирует вопрос возобновления сделки с ООН. Каких-либо решений еще не принято, добавил источник.

Срок действия зерновой сделки истек в понедельник, 17 июля. Песков отмечал, что обязательства в отношении Москвы в рамках сделки не были выполнены, на этом фоне Россия не развивает отношения с Западом.

В МИД РФ объявили о прекращении соглашения с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что зерно продолжат поставлять через черноморский коридор без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.



ООН сообщила, что ни одно судно не движется в рамках зерновой инициативы