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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Европу либо выполнить все обязательства перед Россией по зерновой сделке, либо умерить аппетит, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". Так он прокомментировал слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о сделке.

"У Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки. Типа мы во всем виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка. Надо его самого на строгую диету. Только вода, и все. А то как зерно Африке – Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты. Ничего не знаем, мы берем зерно только для родных толстомордых европейцев. А как прижали их вместе с салонаркоманами – караул, голодаем", – написал Медведев.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления черноморской инициативы.

Позже МИД РФ объяснил отказ Москвы продлевать сделку тем, что за весь период существования соглашений на долю беднейших государств пришлось меньше 3% грузов. Помимо этого, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.

Также сообщалось, что Анкара продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос