Информация об опасной зоне Черного моря связана с прекращением зерновой сделки – Песков

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Заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам Черного моря связано с прекращением черноморской инициативы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю президента задали вопрос, можно ли считать это заявление еще одной частью ответа Москвы на теракт на Крымском мосту.

"Это заявление связано с прекращением действия сделки", – ответил Песков.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что все суда, следующие в акватории Черного моря по направлению в порты Украины, с 20 июля будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. В МО уточнили, что государства, чьи флаги будут установлены, будут признаваться Москвой вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления черноморской инициативы.

Позже МИД РФ объяснил отказ Москвы продлевать сделку тем, что за весь период существования соглашений на долю беднейших государств пришлось меньше 3% грузов. Помимо этого, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, Москва готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос