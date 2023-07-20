ЕС придется нарастить ввоз зерна с Украины по суше – Боррель

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Евросоюзу после разрыва зерновой сделки нужно будет нарастить ввоз зерна с Украины по суше, несмотря на призыв пяти сопредельных стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна на их рынки, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, помимо уже закрытого морского маршрута, есть речные и сухопутные маршруты, созданные ЕК весной 2022 года, которые позволяют экспортировать много зерна через порты Черного моря, принадлежащие странам Евросоюза

"Это зерно поступает через границы стран – членов ЕС с Украиной. Этот поток должен увеличиться. Если морской маршрут закрыт, мы должны нарастить ввоз зерна, чтобы экспортировать его через наши порты. Нужны большие усилия соседей Украины, им придется сделать больше, открывая границы и упрощая транспортные перевозки", – цитирует Борреля ТАСС.

17 июля стало известно, что Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ указали, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос