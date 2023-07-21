Постпред Британии при ООН заявила, что Черное море не должно становиться зоной боев

Фото: 123RF/siopw

Великобритания не хочет, чтобы все Черное море становилось зоной боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда страны при ООН Барбару Вудворд.

"Это последнее, чего бы мы хотели. Так что мы не поддерживаем расширение военных действий в этом направлении", – отметила она.

По словам Вудворд, необходимости в пересмотре положений зерновой сделки, которая продемонстрировала свою состоятельность, нет.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что отказывается продлевать зерновую сделку. В МИД РФ это решение объяснили в том числе тем, что ни одна из задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

На следующий день ООН сообщила о прекращении движения судов из портов Украины в рамках черноморской инициативы. А позже Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать в качестве перевозчиков военных грузов все суда, следующие в украинские порты через акваторию Черного моря.

20 июля Минобороны Украины сообщило, что Киев начнет рассматривать суда, плывущие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, как перевозящие военные грузы. В ведомстве заявили, что суда будут рассматриваться со всеми соответствующими рисками.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное