В ООН заявили, что будут добиваться возобновления сельхозэкспорта из России

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Сельскохозяйственный экспорт из России и с Украины остается важен для продовольственной безопасности в мире. ООН планирует добиваться его возобновления, сообщил заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"ООН продолжит взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы российские и украинские продукты и удобрения могли продолжать поступать на международные рынки для снижения цен и укрепления продовольственной безопасности по всему миру", – цитирует его ТАСС.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Также в МИД РФ сообщили, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление из-за решения России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В МИД рассказали о взаимодействии России и Африки после прекращения зерновой сделки