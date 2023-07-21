В МИД РФ заявили, что не ведут контактов по альтернативе зерновой сделки

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Россия не ведет переговоры по альтернативам зерновой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Сейчас контактов по альтернативе зерновой сделке нет", – приводит ТАСС его слова.

Вершинин также добавил, что Россия не контактировала с КНР по поводу черноморской инициативы.

Накануне сообщалось, что Анкара продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки. При этом российская делегация покинула в полном составе Стамбульский координационный центр по зерновой сделке.

17 июля Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ объяснили решение тем, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.

В МИД рассказали о взаимодействии России и Африки после прекращения зерновой сделки