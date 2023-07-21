Эрдоган заявил, что окончание зерновой сделки может привести к голоду и новой миграции

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Конец черноморской инициативы может привести к продовольственному кризису и новым волнам миграции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий – от голода в некоторых регионах до новых волн миграции. Мы не будем медлить с инициативами, чтобы предотвратить это", – заявил он в эфире TRT.

Эрдоган добавил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос возобновления сделки. По его словам, западные государства также должны пойти на уступки в отношении требований российского лидера.

Как уточнил президент Турции, он рассчитывает на возобновление зерновой сделки в обозримом будущем. Кроме того, Эрдоган заявил, что Россия тоже выступает за активную работу гуманитарного коридора.

17 июля Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ объяснили, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.

Позже Турция выступила за продолжение выполнения условий зерновой сделки в четырехстороннем формате.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос