Ушаков заявил, что РФ вернется к зерновой сделке при выполнении Западом своих обязательств

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Зерновая сделка не была закрыта, а приостановлена, Россия готова вернуться к участию в ней, если Запад выполнит задачи, поставленные российской стороной. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Он напомнил, что по поводу сделки было сделано множество заявлений как представителями Кремля, так и самим Владимиром Путиным.

"По-моему, ситуация сейчас ясна. По ряду причин, которые были многократно всеми изложены, в частности, президентом, мы прекратили свою часть в этой сделке с 18 июля", – напомнил он.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона готова вернуться к участию в сделке, если все обязательства, которые были приняты в ее отношении, будут реализованы на практике западными странами.

"То есть сделка окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть этого пакетного решения не выполняется совершенно", – резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вернуться к зерновой сделке пока что невозможно, поскольку не выполнены ее условия, касающиеся России. Таким образом он прокомментировал предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению черноморской инициативы.

Песков подтвердил, что в письме Гутерриша Путину излагался план действий и обещание, что когда-нибудь можно будет выполнить российскую часть договоренностей.

До этого Путин также заявлял, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий Киева.



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