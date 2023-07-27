Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением для СМИ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" 28 июля выступит с заявлением для СМИ. Об этом сообщает RT.

"Сама встреча в верхах – то, что называется саммитом, – это будет завтра. <...> Президент в своем заявлении для СМИ об этом (об итогах саммита. – Прим. ред.) расскажет", – заявил Песков.

Саммит "Россия – Африка" пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В ходе него Россия намерена предложить африканским партнерам варианты решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.

В приветственном обращении к лидерам африканских стран российский лидер отметил стремление государств к социально-экономической стабильности. Он также подчеркнул, что Россия намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"