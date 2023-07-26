Политолог считает, что G7 воспринимают Африку как источник личного обогащения

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Страны Группы семи воспринимают Африку как источник личного обогащения, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.

"На сегодняшний день основная проблема для африканских стран заключается в том, что страны Центра, фактически это G7, воспринимают весь мир, и особенно Африку, как источник для бесконтрольного выкачивания природных ресурсов и личного обогащения", – отметил он.

Политолог считает, что из-за этого образовался серьезный разрыв в доходах между западными странами и остальным миром. Он подчеркнул, что из этой проблемы следует нищета и голод в африканских странах.

Орлов заметил, что группа стран БРИКС призвана восстановить справедливость в мировой политике и изменить существующую ситуацию. По его мнению, присоединение стран Африки к БРИКС поспособствует этим государствам занять достойное место на международной арене. Помимо этого, африканские государства получат равный с другими участниками доступ к благам цивилизации.

В свою очередь, дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница Жозина Машел заявила, что Африку разграбили колонизаторы. В настоящее время зарубежные государства пытаются делать то же самое, используя другие методы.

"Когда речь идет о присутствии всех этих иностранных сил, в действительности мы говорим в контексте дальнейших действий, направленных на получение ресурсов. Это литий, это нефть, газ, кобальт... Эти войны сейчас ведутся в несколько иной форме", – сказала Машел.

Она отметила, что в настоящее время причина войн от той, которая была у колонизаторов в 1920 году, несильно отличается. По ее словам, и процесс колонизации тогда ориентировался на то же, что и сейчас.

Машел также подчеркнула необходимость противостоять, не взяв в руки оружие, и вкладываться в народ, если речь идет об уровне образования, и в объединение Глобального Юга.

Писатель, публицист и член партии "Справедливая Россия – За правду" Николай Стариков в программе "По сути дела" объяснил, зачем России нужна Африка, передает радио КП.

Он рассказал, что африканские государства являются перспективным рынком сбыта. Россия возвращается к ситуации СССР, когда Союз много экспортировал на африканский континент.

"Страны в поход – это голосование в ООН. К слову, Африка будет самым густонаселенным континентом через всю пару приобретений", – отметил следующую причину Стариков.

Эксперт добавил, что в Африке находятся полезные ископаемые. В связи с этим РФ может там построить предприятие. Кроме того, в ситуации с Африкой существует "элемент ограничения за третий мир". Он подчеркнул, что страны Запада пытаются перетянуть такие государства на свою сторону.

Стариков заметил, что африканцы ждут от России технологии. По его словам, они хотят, чтобы РФ построила у них заводы и обучила их. Он заявил, что сейчас этап ренессанса общения России и Африки.

Ранее в преддверии саммита "Россия – Африка" Владимир Путин сказал, что Россия приветствует стремление стран Африки к социально-экономической стабильности и прогрессу.

В обращении президента РФ говорится, что в настоящее время страны Африки претендуют стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира. На фоне этого РФ намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.

Саммит "Россия – Африка" пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В ходе него Россия намерена предложить африканским партнерам варианты решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.

Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"