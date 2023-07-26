Число участников саммита "Россия – Африка" сократилось из-за графика лидеров – Песков

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Число участников саммита "Россия – Африка" сократилось из-за графика некоторых лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сокращение числа глав государств произошло из-за их рабочих планов. Однако есть и "наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах".

Песков заметил, что эти государства попытались надавить на руководство африканских стран, чтобы препятствовать их участию в саммите.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила о больших ожиданиях от саммита "Россия – Африка".

"Ожиданий довольно много. Во-первых, сохранять отношения между Африкой и Россией, которые выстраивались на протяжении многих лет", – передает RT ее слова.

Глава МИД добавила, что ЮАР планирует и дальше налаживать прочные взаимоотношения для продвижения целей развития Африки, а также позаботиться о том, чтобы приверженность этому делу, которую многие годы наглядно демонстрировала Россия, продолжала реализовываться на практике посредством обоюдно согласованных программ и их внедрения.

Пандор сказала, что ЮАР интересуется и международным обменом, а также обменом в сферы культуры, безопасности, торговли, политики и истории. Она сказала, что спектр сфер для взаимодействий широк. Пандор добавила, что это и объясняет участие ЮАР в форуме.

Саммит "Россия – Африка" пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В ходе него Россия намерена предложить африканским партнерам варианты решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"