Африканские делегации начали прибывать на саммит "Россия – Африка" в Санкт-Петербург

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка". Борт с представителями республики приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

Для участия в саммите и встречи с Владимиром Путиным в город РФ также прибыла делегация Союза Коморских Островов во главе с президентом страны, председателем Африканского союза Азали Ассумани.

Кроме того, в Санкт-Петербург также прибыл заместитель премьер-министра Сомали Салах Ахмед Джама.

До этого представители государства заявили о нуждаемости в поставках российского зерна. В российском посольстве в Сомали также отмечали тяжелую гуманитарную обстановку в стране.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что на саммите "Россия – Африка" Владимир Путин проведет несколько отдельных встреч с каждым из лидеров африканских стран. Всего на саммит должны прибыть 17 глав государств Африканского континента, а лично с Путиным проведут переговоры президенты Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Египта, Ливии, Камеруна, руководители Мозамбика и другие.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"