Президент ЦАР летит в РФ для участия во втором саммите "Россия – Африка"

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Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите "Россия – Африка" и двусторонней встречи на высшем уровне. Об этом заявил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

"Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера прибывает в Россию, мы ожидаем его в среду. Планируется, разумеется, двусторонняя встреча на высшем уровне, участие в других мероприятиях, в которых предполагается участие глав государств", – приводит его слова РИА Новости.

По словам посла, в делегацию ЦАР, которая приезжает на саммит, вошли более 30 человек, среди которых представители разных министерств и ведомств республики.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с каждым африканским лидером в рамках саммита "Россия – Африка".

По его словам, в Россию должны прибыть 17 глав государств Африканского континента, а лично с Путиным проведут переговоры президенты Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Египта, Ливии, Камеруна, руководители Мозамбика и другие. По словам Ушакова, участие в саммите подтвердили делегации 49 стран из 54.

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