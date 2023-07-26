Посол в РФ заявил, что ЮАР рассчитывает на успех саммита "Россия – Африка"

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ЮАР рассчитывает на успех второго саммита "Россия – Африка" и ожидает, что он поможет укреплению торговых отношений между сторонами. Об этом заявил южноафриканский посол в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку.

"Надеемся по итогам саммита получить измеримые, практически применимые хорошие результаты", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что подобные события важны для ЮАР в контексте выстраивания и укрепления торговых отношений и выразил надежду, что мероприятие поможет странам с увеличением торгового оборота.

Макетуку заявил, что африканцы ищут равноправных торговых отношений с Россией и всегда это подчеркивают при взаимодействии с российской стороной.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с каждым африканским лидером в рамках саммита "Россия – Африка".

Он уточнил, что в страну должны прибыть 17 глав государств Африканского континента, а лично с Путиным проведут переговоры президенты Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Египта, Ливии, Камеруна, руководители Мозамбика и другие. По словам Ушакова, участие в саммите подтвердили делегации 49 стран из 54.

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