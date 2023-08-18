Глава МИД Турции заявил, что хочет обсудить с Лавровым ситуацию по зерновой сделке

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Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан хочет провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для дальнейшего обсуждения зерновой сделки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что турецкая сторона обсуждает три сценария дальнейшего развития черноморской инициативы. В первом случае в Анкаре считают, что выход не будет найден и это приведет к обострению продовольственного кризиса в мире.

Во втором случае предлагается создать альтернативные решения, которые могли бы быть основаны на соглашении двух стран. При этом варианте будут учитываться поставки зерна с Украины через Дунай или наземным путем через страны Евросоюза, добавило издание.

В третьем случае зерновая сделка будет возобновлена в том же формате, а все требования, которая поставила российская сторона перед Западом, будут выполнены. По мнению Фидана, этот вариант позволит предотвратить глобальный кризис.

После встречи глав МИД двух стран будет организована встреча и с украинской стороной, затем может состояться встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, резюмировал он.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Главная цель черноморской инициативы – это поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, однако она не была реализована, подчеркнул он.

При этом посол России в Турции Алексей Ерхов отметил, что РФ и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативу черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие.

По его словам, именно российская сторона внесла неоспоримый и весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Возобновление инициативы будет возможно в том случае, если требования РФ будут выполнены, подчеркнул посол.



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