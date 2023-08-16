Посол в Турции заявил, что РФ и ее партнеры прорабатывают альтернативы зерновой сделке

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Россия и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативы черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие в нуждающиеся страны, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Об этом сообщает агентство IHA.

''Черноморская инициатива – отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", – отметил посол.

По словам Ерхова, именно российская сторона внесла неоспоримый и весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

После выполнения требований, поставленных Россией, можно продолжить диалог о возможном возобновлении черноморской инициативы, резюмировал он.

Ранее министерство обороны Турции заявляло, что страна продолжает контакты с эмиссарами ООН, России и Украины по теме возобновления черноморской инициативы. В оборонном ведомстве добавили, что внимательно следят за событиями вокруг украинского кризиса, и назвали обстановку на Украине "угрожающей региональной и глобальной безопасности".

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля, российская сторона отказалась продлевать ее. Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Главная цель сделки – это поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, однако она не была реализована.

По словам российского лидера, российская сторона готова возобновить зерновую сделку только после выполнения всех обязательств в отношении Москвы.



СМИ сообщили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки